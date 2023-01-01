احتجاجات ضخمة في إسرائيل ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين



احتجاجات ضخمة في إسرائيل احتجاجات ضخمة في إسرائيل



تشهد إسرائيل، الليلة، مظاهرات ضخمة في عدة مدن متفرقة، للمطالبة بعقد صفقة تبادل فورية مع الفصائل الفلسطينية تسمح بعودة جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وإنهاء الحرب، داعيا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ الصفقة فورا.

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وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب، كما هاجم أهالي المختطفين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد الكشف عن الوثيقة التي تتضمن كافة التغييرات التي قدمها فيما يتعلق باقتراح إسرائيل للتوصل إلى اتفاق في 27 مايو الماضي.وبحسب مسؤول أمني كبير في إسرائيل، لم يعد بإمكان رئيس الوزراء الادعاء بأنه لا ينسف ولا يحبط الصفقة، والتي كانت تهدف في الواقع، التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وعودة الرهائن.وخرجت لليلة الثالثة على التوالي، احتجاجات ومظاهرات عديدة في مختلف أنحاء إسرائيل للمطالبة بالصفقة، مع الصدمة الشديدة بمقتل المختطفين الستة في الأسر، وتجمع الآلاف مساء اليوم في تل أبيب، وهتفت الحشود.وخرجت مظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل الليلة، كما ردد الآلاف الذين تظاهروا في تل أبيب شعارات ضد نتنياهو: نتنياهو يتخلى، نتنياهو لا يعود! نتنياهو يتخلى، نتنياهو غير مؤهل!، وخلال التظاهرة، أُشعلت نار أيضا في الطريق، وسجلت اشتباكات عنيفة بين ضباط الشرطة والمتظاهرين في مكان الحادث بعد إشعال النار، وفقا لـ يديعوت أحرونوت.وخرجت مظاهرة كبيرة أخرى في منطقة رحوفوت، بالقرب من معهد وايزمان، وتجمع هناك حوالي ألف شخص لدعم أفراد عائلة الجندي المحتجز نمرود كوهين، وتظاهر المئات مساء اليوم أيضًا عند تقاطع كركور على شارع 65، والعشرات عند تقاطع أوجون في عيمك حافر، وفي هرتسليا كذلك بالقرب من منزل عضو الكنيست يولي إدلشتاين وتجمع المتظاهرون أيضًا عند تقاطع رعنانا على الطريق رقم 4، وتوقف بعض السائقين لإظهار التضامن.