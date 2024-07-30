اجذر .. الإفراط في تناول خل التفاح خطر يهدد صحة العظام والعضلات

يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام خل التفاح بكثرة بهدف فقدان الوزن والاستفادة من فوائده المتعددة للجسم، لاشك أن خل التفاح يُعد من أهم السوائل الصحية التي تدعم صحة الجسم عند استخدامه بشكل معتدل، ومع ذلك، فيحذر من أن الإفراط في تناول خل التفاح بهدف فقدان الوزن قد يؤدي إلى أضرار جسيمة.ويعتبر تناول خل التفاح بكميات كبيرة قد يتسبب في انخفاض حاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم، وهو عنصر أساسي تحتاجه العضلات والأعصاب لأداء وظائفها بكفاءة.
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