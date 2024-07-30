اجذر .. الإفراط في تناول خل التفاح خطر يهدد صحة العظام والعضلات

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يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام خل التفاح بكثرة بهدف فقدان الوزن والاستفادة من فوائده المتعددة للجسم، لاشك أن خل التفاح يُعد من أهم السوائل الصحية التي تدعم صحة الجسم عند استخدامه بشكل معتدل، ومع ذلك، فيحذر من أن الإفراط في تناول خل التفاح بهدف فقدان الوزن قد يؤدي إلى أضرار جسيمة.

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ويعتبر تناول خل التفاح بكميات كبيرة قد يتسبب في انخفاض حاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم، وهو عنصر أساسي تحتاجه العضلات والأعصاب لأداء وظائفها بكفاءة.البوتاسيوم يلعب دورًا حيويًا في تعزيز القوة العضلية والقدرة على تحمل المجهود البدني، وبذلك، فإن نقص البوتاسيوم الناتج عن الإفراط في تناول خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى ضعف العضلات وهشاشة العظام، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابات.كما يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول خل التفاح في ظهور أعراض عامة مثل التعب والإرهاق، وعدم القدرة على أداء الأنشطة اليومية البسيطة، بالإضافة إلى اضطرابات في ضربات القلب وتقلصات عضلية شديدة.وينصح التقرير بضرورة تناول خل التفاح بكميات معتدلة وتحت إشراف مختصين لتجنب هذه المخاطر الصحية.