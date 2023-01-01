اتجاهات ألوان ستسود في ديكور عام 2025.. البني والأصفر الخردلي أبرزهم



ديكور ديكور



على الرغم أن البعض يرى أن أساسيات المنزل مثل الأعمدة والحوائط وتقسيم الغرف هي أهم شيء في المنزل، إلا أن هناك من يرى أن الراحة النفسية والسعادة تكمن في اختيار الألوان المناسبة لكل غرفة، وبين حين وآخر تظهر موضة جديدة ومختلفة، يحب الكثير التغيير إليها، وفي نهاية عام 2024، أكدت المواقع الخاصة بالديكورات أن الشركات تتوجه للألوان غير متوقعة، بما في ذلك الألوان الزاهية الكهربائية والياقوتية الجذابة والألوان المحايدة الجديدة، وتستعرض"اليوم السابع" مجموعة من موضة ألوان ديكورعام 2025، وذلك وفقا لما نشره موقع "veranda"

قد يعجبك أيضا...

درجات البنى في الديكوريعد اللون البنى بدرجاته الشيكولاتة والقهوة من الألوان الترابية المريحة للكثير، وخاصة مع دمجه باللون الرمادي، سوف تسيطر في عام 2025، فدمج تلك الألوان مع أساس مبني على الخيزران، والخشب الطبيعي، يعطي لمسات طبيعية أكثر راحة، إلى جانب أن يبدو تقليدي وجميلا أو معاصرا ومريحا اعتمادا على الجمالية.الأصفر الخردليمن المتوقع أن ترى المزيد من الألوان الخردلية والألوان الصفراء الغنية الترابية تظهر في كل من التصميمات الداخلية والأزياء حيث يبحث الناس عن درجات الألوان التي توفر الراحة والارتياح، حيث إن الألوان الدافئة الغنية القائمة على اللون البني المحمر والأصفر المائل إلى البرتقالي توفر مساحات هادئة وساحرة، هذه الألوان الصفراء الترابية مثالية لتزيين جدران غرفة المكتب أو المعيشة، إلى جانب أنها تضيف لمسة من الفخامة إلى المنازل.لون روبييلعب كل من الياقوت الأحمر الهادئ دوراً مهماً في موضة عام 2025، حيث إن تلك الألوان تعمل على الشعور بالألفة والحنين للماضي، حيث إنها كانت من الألوان الأساسية التي يستخدمها الكثير في نهاية السبعينيات والثمانينيات، وخاصة مع دمجه باللون الأخضر، والأزرق.لون السيمون والوردي الساخنيعد اللون لسيمون والوردي الساخن أكثر الألوان التي تميز ديكور 2025، فهذه النغمات الزاهية تمنح الغرفة إحساسا بالانتعاش، كما تعمل أيضا على تحويل الألوان الرمادية والدرجات المتوسطة من السنوات الماضية إلى ألوان مرحة.ألوان محايدة عسلية?بدأت الألوان المحايدة الدافئة تلعب دورا ضروريا في موازنة اللمسات الجريئة وإضافة طبقة من الدفء إلى الغرفة، بالألوان المحايدة الدافئة المطمئنة والمهدئة حلت محل اللون الأبيض البارد، كما أنها تعطي الشعور بالراحة، والهدوء، وهي مناسبة لغرف النوم.