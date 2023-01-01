ابرز تسريبات Galaxy S24 FE المُنتظر الكشف عنه



Galaxy S24 FE Galaxy S24 FE

في أكتوبر الماضي، كشفت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy S23 FE الجديد كليًا في الخارج، والذي وصل إلى الأسواق العربية والمصرية بعد ذلك بأسابيع. والآن نحن على موعد مع تسريبات الجيل الجديد كليًا، حيث سننقل لكم أبرز تسريبات Galaxy S24 FE أحدث هواتف سامسونج القادمة للمنافسة في الفئة المتوسطة العليا.

قد يعجبك أيضا...

تسريبات Galaxy S24 FE المُنتظرمن المنتظر ان يعمل الهاتف القادم بمعالج Exynos 2400e جديد كُليًا، بدعم كامل لميزات الذكاء الإصطناعي المعروفة من سامسونج، ومنها Generative Edit و Circle to Search وغيرها. من المنتظر أيضًا ان يعمل الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هيرتز وسطوع يصل الى 1900 شمعة.سوف يأتي الهاتف بخامة خارجية من الزجاج بالكامل مع إطار من الألومنيوم، وشاشة الهاتف سوف تأتي محمية بطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus، ومن المنتظر ان يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار.سوف يُقدم الهاتف Galaxy S24 FE المُنتظر بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، مع عدسة 12 ميجا بيكسل مُخصصة للتصوير بزاوية واسعة، وعدسة 8 ميجا بيكسل للتقريب حتى 3X بدون فُقدان تفاصيل وللمساعدة في التصوير البورتريه. اما السيلفي سوف يأتي بدقة 10 ميجا بيكسل.بطارية الهاتف سوف تأتي بسعة 4565 مللي امبير، توفر ما يصل الى 29 ساعة من مشاهدة الفيديوهات وما يصل الى 78 ساعة من الإستماع للموسيقى. اما عن سرعة الشحن فسوف تكون 25 وات.