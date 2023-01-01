ابدأ يومك بمشروب التخلص من السموم

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حين تبدأ يومك بشرب المياه فهذا يمنحك راحة ورطوبة للجسم، كون المياه مفيدة صحيًا للمعدة الفارغة خاصة إذا قمت بإضافة بعض المكونات الطبيعية لها مثل العسل والليمون وهناك مكونات أخرى أيضًا يمكنك تغييرها في كل مرة ويطلق على هذه النوعية من المياه "ماء الديتوكس".



ووفقا لموقع " jagran"، يعتبر ماء الديتوكس مشروب للتخلص من السموم في الجسم لأنه مكون من أعشاب طبيعية يساعد الجسم على الحفاظ على انتعاشه ويزيد المناعة بجانب أنه يزيل مشكة الجفاف التي تحدث كثيرًا في فصل الصيف، ويبقي عمليات الهضم بحالة أفضل.



ونستعرض 7 أنواع مختلفة من مشروبات التخلص من السموم "الديتوكس"، والتي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل خلال دقائق:

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1- شرب ماء النعناع وبذور الريحان مفيد في الحفاظ على صحتك عن طريق إزالة السموم المتراكمة من الجسم ويخفف من مشكلة الانتفاخ.2- الماء المضاف له الشمر، وهذا يحافظ على صحة عملية الهضم، ويساعد في إنقاص الوزن ويزيل أيضاً مشكلة انتفاخ البطن.3- ابدأ يومك بتناول ماء الزنجبيل والليمون والكركم، فه مشروب يزيد من المناعة، كما أنه مفيد في عملية الهضم وفقدان الوزن.4- شرب الماء مع بذور الحلبة في الصباح يحافظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة كما أنه فعال جدًا في زيادة عملية التمثيل الغذائي.5- شرب ماء الكمون بدلا من الشاي بالحليب، يخفض وزنك وأيضا تناول كمية قليلة منه تكفي للتغلب على المشاكل المتعلقة بالهضم.6- شرب ماء الكرفس يعتبر علاج فعال لمعظم مشاكل المعدة مثل: الغازات والانتفاخ وعسر الهضم.7- شرب الماء بالليمون أو الخيار سيبقيك رطبًا ومنتعشًا طوال اليوم، وبشربه سيتم أيضًا إزالة السموم من الجسم.