ابحث عن الأسباب أولًا.. نصائح طبية هامه للتخلص من النحافة

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تعتبر النحافة مشكلة صحية تواجه العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، وتتطلب اهتمامًا خاصًا وتدخلات طبية لتحسين الحالة الصحية وزيادة الوزن بشكل صحي.



في هذا السياق، قدمت الدكتورة لينا أوستروفسكي، أخصائية الغدد الصماء والطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة، مجموعة من النصائح الطبية الهامة للأشخاص الذين يعانون من النحافة.





نصائح الطبية:

1.تناول وجبات منتظمة: ينصح بتناول ثلاث وجبات منتظمة من الطعام يوميًا لزيادة الوزن وتحسين الصحة العامة.

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2.تنويع النظام الغذائي: يجب أن يحتوي النظام الغذائي على نسب صحيحة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات لضمان توفير العناصر الغذائية الأساسية.3.زيادة استهلاك البروتينات: يجب أن لا تقل نسبة البروتين في النظام الغذائي اليومي عن 25? من السعرات الحرارية اليومية، مع التركيز على تناول البروتينات النقية.4. تجنب الكربوهيدرات البسيطة: يجب تجنب تناول الكربوهيدرات البسيطة مثل الحلويات والأطعمة النشوية، والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة.5. التركيز على الفواكه والمكسرات: يمكن تناول الفواكه والمكسرات كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية لزيادة الوزن بطريقة صحية.6.تجنب التسريع في زيادة الوزن: يجب أن يكون الهدف من زيادة الوزن هو التحسين الصحي، ولا يجب الإسراع في هذه العملية لتجنب الآثار السلبية على الصحة.7.البحث عن الأسباب الكامنة: ينبغي التحقق من وجود أي أمراض أو اضطرابات تسبب فقدان الوزن، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو الأمراض المزمنة، والتعامل معها بشكل فعال.تحتاج النحافة إلى اهتمام ومتابعة طبية دقيقة لتحسين الحالة الصحية بشكل عام، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وتناول الوجبات المناسبة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.