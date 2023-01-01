ابتكار يخت ذكى ذاتى القيادة يعمل بالهيدروجين الأخضر



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في السنوات الأخيرة، كانت هناك عدة محاولات لبناء قارب الهيدروجين، لكن شركة Drift الناشئة في المملكة المتحدة تبحر في منطقة جديدة باستخدام سفينة لا تعمل بالهيدروجين، لكنها تنتج الهيدروجين.

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تقوم Drift بتطوير يخت مستقل قادر على إنتاج الهيدروجين الأخضر فى البحر، يمكن أن يوفر طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإنتاج الوقود ونقله، خاصة فى المناطق النائية.وقال بن ميدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Drift: "إحدى مزايانا الرئيسية هى أنه يمكننا خدمة الأماكن التى يصعب الوصول إليها.. وهذه فائدة كبيرة".تدفع الرياح المركب الشراعي، وتدور توربينًا أسفل الهيكل، مما يوجه الكهرباء إلى محلل كهربائى موجود على متن المركب، حيث تستخدم هذه الآلة تيارًا كهربائيًا لتحليل مياه البحر إلى هيدروجين وأكسجين حسبما نقل موقع TheNextWeb.يمكن للسفن حمل 2-4 طن من غاز الهيدروجين فى الرحلة الواحدة، ومع ذلك تستكشف الشركة طرقًا لتخزين الهيدروجين في صورة سائلة، وهو أكثر كثافة بكثير.وبعد ملء خزانات الهيدروجين الخاصة بها، تعود القوارب إلى الميناء لتفريغ حمولتها ثم تعود إلى البحر، وسوف تعمل مثل مصانع الهيدروجين الأخضر المتنقلة.ويمكن استخدام اليخوت المنتجة للطاقة لتزويد سفن الحاويات المستقبلية التى تعمل بالطاقة الهيدروجينية بالوقود فى البحر، أو لتوصيل الهيدروجين إلى الناقلات البحرية أو إلى الموانئ.تحدد الخوارزمية التى صممتها شركة College للذكاء الاصطناعى أفضل الطرق التى يمكن لليخوت اجتيازها لتحقيق أقصى قدر من إنتاج الهيدروجين الأخضر.ومن خلال الجمع بين الإنتاج والتوزيع فى مركبة واحدة - وإلغاء الحاجة إلى الاتصال بالشبكة - يمكن لليخوت خفض التكاليف أيضًا.ومع ذلك، يؤكد ميدلاند، الذي يتمتع بخلفية في هندسة النظم، أن القوارب تهدف إلى استكمال المصانع المركزية الأكبر حجمًا وليس استبدالها، لقد استخدم تشبيه الرعاية الصحية للشرح.وقال: "إذا كانت محطات الهيدروجين الكبيرة هي المستشفيات، فإن القوارب الانجرافية هي سيارات الإسعاف".وأعلنت Drift الأسبوع الماضي أنها حصلت على 4.6 مليون جنيه إسترليني (5.5 مليون يورو) في جولة تمويل أولية بقيادة شركة Octopus Ventures.كما حصلت الشركة الناشئة مؤخرًا على منحة من Innovate UK، وكالة الابتكار في المملكة المتحدة.نجحت Drift بالفعل في تجربة نسخة مصغرة من تقنيتها، وتتمثل خطة الشركة الناشئة في بناء عمالقة بطول 58 مترًا قادرة على إنتاج ما يصل إلى 150 ألف كجم من الهيدروجين سنويًا.