ابتكار روبوت صيني «يعمل بدماغ بشري»..الأول من نوعه..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه



ابتكر علماء صينيون من جامعة Tianjin روبوت جديدا يُعتبر هو الأول من نوعه، حيث يعمل بدماغ بشري صغير ما يجعله مختلفا عن الروبوتات السابقة.



اعتماد الروبوت على دماغ عضوي



ويعتمد الروبوت في آلية عمله على دماغ عضوي تم إنتاجه في المختبر ومكون من مجموعة من الخلايا، بالإضافة لشريحة كمبيوتر تتفاعل مع الجهاز العصبي للدماغ.

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ويعمل الدماغ العضوي للروبوت مثل الدماغ البشري، مستخدما أجهزة استشعار معتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تتحكم في الروبوت وتحفزه على التحرك بأشكال مختلفة وتجنب العقبات التي تواجهه، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.واستخدم العلماء الخلايا الجذعية، وهي المكون الرئيسي لأنسجة الدماغ في جسم الإنسان، عند ابتكار الدماغ الاصطناعي وتم ربطها بشريحة كمبيوتر لاستخدامها في عملية نقل التعليمات من دماغ الروبوت إلى جسمه.واجهات الدماغ والحاسوب (BCI)واعتمدوا في تصنيعه على واجهات الدماغ والحاسوب (BCI) وهي التي تجمع بين الإشارات الكهربائية الصادرة من الدماغ ورقائق الكمبيوتر، حيث يزرع العلماء الخلايا الجذعية في الروبوت ويتركونها لمدة تصل إلى شهر حتى تشكِّل ميزات الخلايا العصبية في دماغ الروبوت.وكشف فريق العمل المنتج للروبوت عن ملامحه، موضحا أنه لا يمتلك عيونا، ويعمل من خلال الاستجابة للإشارات الكهربائية والحسية التي ترسلها الخلايا العصبية، بالإضافة أن القطعة الوردية الموجودة أعلى أكتاف الروبوت في الصور هي مجرد شكل تجميلي لما سيبدو عليه الدماغ وهي ليست الأنسجة والخلايا المستخدمة في النماذج الأولية.