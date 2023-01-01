ابتكار تكنولوجيا رخيصة لتحويل الغاز الطبيعى لهيدروجين داخل البئر

طوّر علماء الكيمياء الروس تكنولوجيا تسمح بتحويل الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين بنسبة عالية من الكفاءة داخل حقول الغاز مباشرة، مما سيقلل من تكلفة إنتاج الهيدروجين.
وأوضحت مؤسسة العلوم الروسية في بيان نقله موقع روسيا اليوم اليوم الاثنين أن جميع مراحل العملية المقترحة تعتمد على تكنولوجيات مجربة ولم يتم تكييفها من قبل لاستخراج الهيدروجين من طبقات الغاز الحقيقية ، مضيفة أن الأسلوب المقترح سيحوّل الهيدروكربونات إلى وقود "أخضر" داخل حقل الغاز بكفاءة تصل إلى 45? .
وأوضح البيان أن التكنولوجيا التي طوّرها الباحثون ستجعل الإنتاج الصناعي للهيدروجين عملية آمنة للبيئة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث أن أول أكسيد الكربون المتولد أثناء إنتاج الوقود "الأخضر" سيبقى داخل الطبقات التي يستخرج منها الغاز الطبيعي عادة، وللقيام بذلك، يكفي ضخ بخار الماء ومحفز يعتمد على أكسيد النيكل والألومنيوم في البئر، مما يسمح بتقسيم جزيئات الهيدروكربون إلى الهيدروجين وأول أكسيد الكربون مع وجود جزيئات الأكسجين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!