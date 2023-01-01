

إيمان العاصي تنفي ارتباطها بصالح جمعة إيمان العاصي تنفي ارتباطها بصالح جمعة

نفت الفنانة إيمان العاصى، وجود أى علاقة تجمع بينها وبين صالح جمعة لاعب الأهلى، وقالت: «لا تربطنى بصالح أى علاقة حتى علاقة صداقة، فهذه أول مرة نتقابل، ومن الطبيعى أن نظهر فى حفل لصديق مشترك بيننا، وما يتردد فى هذا الشأن شائعات مغرضة».



وأضافت العاصى أنها لا تهتم بالشائعات، قائلة: «أفاجأ كل يوم بشائعات عن زواجى وارتباطى، مرة من ثرى عربى، ومرة أخرى من لاعب كرة»، مشيرة إلى أنها لن تترد فى الإعلان عن أى علاقة ارتباط أو مشروع زواج إذا كان هناك بالفعل أى علاقة، مؤكدة على أن كل ما يهم جمهورها هو أعمالها الفنية، أما حياتها الشخصية فهى ملكها فقط.



وكانت صورة قد انتشرت أمس الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعى، تجمع بين إيمان العاصى ولاعب النادى الأهلى، من إحدى الحفلات الخاصة، وأثارت جدلًا كبيرًا.

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وتستعد العاصى لتصوير دورها بفيلم «حرب كرموز» خلال الأيام القليلة القادمة، والفيلم بطولة أمير كرارة وغادة عبدالرازق ومنة شلبى ومجموعة من نجوم الفن.. ومن تأليف وإخراج بيتر ميمى.