إيلون ماسك يهدد هواتف ‏Apple



إيلون ماسك إيلون ماسك

هدد إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، ومالك منصة إكس،تويتر، سابقا، شركة أبل بحظر أجهزتها في شركاته، وذلك في حالة تطبيق إجراءات التحديث الجديدة لأنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة.



وكتب إيلون ماسك في تغريدة، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إذا قامت Apple بدمج OpenAI على مستوى نظام التشغيل، فسيتم حظر أجهزة Apple في شركتي.. وهذا انتهاك أمني غير مقبول.



وبهذه الإجراء الذي من الممكن أن يتم تطبيقه على أنظمة تشغيل أجهزة آبل، سيتعين على الزائرين فحص الأجهزة الخاصة بهم، حيث سيتم تخزينها في قفص فاراداي.

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ويأتي تصريح ماسك في إطار الاهتمام المتزايد ب الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف التقنيات، بما في ذلك أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.وكانت OpenAI، المعروفة بتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، في طليعة هذا التطور.قفص فاراداي هو عبارة عن هيكل فلزي مصنوع من مادة موصلة، تستخدم لعزل ما بداخله عن المؤثرات الكهرومغناطيسية والمؤثرات الكهربية الخارجية، وسمي قفص فاراداي تيمنًا بمكتشفه الكيميائي والفيزيائي الإنجليزي مايكل فاراداي والذي اخترعه عام 1836.ولم يقدم الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أي تفاصيل إضافية بشأن الحظر المحتمل أو الظروف التي أدت إلى هذا الموقف الحازم، ودمج OpenAI في نظام التشغيل الخاص بشركة Apple، كما ذكر ماسك، سيمثل خطوة مهمة من جانب Apple لتعزيز أجهزتها بقدرات الذكاء الاصطناعي.