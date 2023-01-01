إيلون ماسك يعلن نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري



إيلون ماسك إيلون ماسك

أكد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة نيور الينك (المتخصصة في تطوير شرائح الدماغ) إيلون ماسك، نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ متطوع، ضمن جهود شركته لتحسين تقنية "واجهة التواصل بين الدماغ والحاسوب".

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وقال ماسك في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين "يبدو أن الأمور سارت بشكل جيد للغاية مع الغرسة الثانية، حيث توجد الكثير من الإشارات، والأقطاب الكهربائية"، وتوقع أن تقوم الشركة بإجراء عمليات جراحية لعشرة مرضى إجمالاً خلال العام الجاري.بدوره، قال رئيس جراحي الشركة ماثيو ماكدوغال "لقد أحرزنا تقدماً في وصل الأقطاب الكهربائية مع الحبل الشوكي كحل بديل محتمل لإصابات الحبل الشوكي"، مضيفا "أن شريحة الدماغ يمكن أن تتفاعل مع غرسة العمود الفقري لإنشاء تقلصات عضلية في الذراعين والساقين اللذين تعرضا للشلل سابقًا".وكانت شريحة نيور الينك قد زُرعت للمريض الأول، نولاند أربو، الذي يعاني من شلل رباعي، في وقت سابق من هذا العام، وقد شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أصبح لديه القدرة على لعب ألعاب فيديو.