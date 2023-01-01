إيلون ماسك يعلن نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري

أكد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة نيور الينك (المتخصصة في تطوير شرائح الدماغ) إيلون ماسك، نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ متطوع، ضمن جهود شركته لتحسين تقنية "واجهة التواصل بين الدماغ والحاسوب".وقال ماسك في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين "يبدو أن الأمور سارت بشكل جيد للغاية مع الغرسة الثانية، حيث توجد الكثير من الإشارات، والأقطاب الكهربائية"، وتوقع أن تقوم الشركة بإجراء عمليات جراحية لعشرة مرضى إجمالاً خلال العام الجاري.
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