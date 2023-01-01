آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

إيلون ماسك يعلن نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري

آخر الأخبارعلم وتقنية › إيلون ماسك يعلن نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري

صورة الخبر: إيلون ماسك
إيلون ماسك

أكد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة نيور الينك (المتخصصة في تطوير شرائح الدماغ) إيلون ماسك، نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ متطوع، ضمن جهود شركته لتحسين تقنية "واجهة التواصل بين الدماغ والحاسوب".

وقال ماسك في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين "يبدو أن الأمور سارت بشكل جيد للغاية مع الغرسة الثانية، حيث توجد الكثير من الإشارات، والأقطاب الكهربائية"، وتوقع أن تقوم الشركة بإجراء عمليات جراحية لعشرة مرضى إجمالاً خلال العام الجاري.

بدوره، قال رئيس جراحي الشركة ماثيو ماكدوغال "لقد أحرزنا تقدماً في وصل الأقطاب الكهربائية مع الحبل الشوكي كحل بديل محتمل لإصابات الحبل الشوكي"، مضيفا "أن شريحة الدماغ يمكن أن تتفاعل مع غرسة العمود الفقري لإنشاء تقلصات عضلية في الذراعين والساقين اللذين تعرضا للشلل سابقًا".
وكانت شريحة نيور الينك قد زُرعت للمريض الأول، نولاند أربو، الذي يعاني من شلل رباعي، في وقت سابق من هذا العام، وقد شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أصبح لديه القدرة على لعب ألعاب فيديو.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إيلون ماسك يعلن نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98646

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام