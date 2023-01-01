إيلون ماسك يعلن موعد إطلاق شريحة نيورالينك الجديدة

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قال الرئيس التنفيذي لشركة نيورالينك Neuralink، إيلون ماسك، يوم الأربعاء الماضي، إن الشركة ستختبر قريبا شريحة دماغية جديدة بحجم عملة معدنية وواجهة دماغية حاسوبية على مريض ثانٍ، وقال ماسك إن جراحة المريض الذي لم يذكر اسمه من المقرر إجراؤها خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا جارديان”، كان من المقرر إجراء عملية جراحية لمريض آخر من المفترض أن يكون المشارك الثاني في تجربة نيورالينك Neuralink البشرية في أواخر يونيو الماضي، ولكن تم تأجيلها عندما واجه مشاكل صحية غير محددة تتعارض مع الإجراء.إيلون ماسك يعلن موعد إطلاق شريحة نيورالينك الجديدةوفي اليوم نفسه، أعلنت الشركة أن الأسلاك التي تربط دماغ مريض نيورالينك الأول بالزرعة في جمجمته أصبحت “مستقرة جدا إلى حد ما” بعد انفصالها قبل أشهر.وقال دونغجين سيو، المدير التنفيذي لشركة نيورالينك، خلال بث مباشر في وقت متأخر من الليل: “بمجرد إجراء جراحة الدماغ، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تدخل الأنسجة وتثبت الخيوط في مكانها، وبمجرد حدوث ذلك، يصبح كل شيء مستقرا”.وكانت شركة نيورالينك، التي أسسها ماسك، قد قالت خلال شهر مايو الماضي، إن عدداً من الأسلاك داخل رأس نولاند أرباو، المصاب بالشلل من الكتفين إلى الأسفل، قد انسحبت من مكانها، ولم تحدد الشركة سبب حدوث الانفصال، حيث تستخدم شريحة نيورالينك 64 سلكًا لربطها بالدماغ؛ فقط 15% منهم كانوا يعملون بعد انقطاع الاتصال.وقال المسؤولون التنفيذيون في شركة نيورالينك إن الهواء كان محصورا في رأس أربو بعد الجراحة، وهو ما تسبب في ذلك وأدى إلى الانفصال، ستنفذ الشركة إجراءات جديدة لتخفيف المخاطر مثل نحت الجمجمة وتقليل تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى مستويات طبيعية لدى مرضاها في المستقبل، حسبما قال المسؤولون التنفيذيون في الشركة خلال البث المباشر.وفي الوقت الحالي، تقوم شركة نيورالينك باختبار غرستها لمنح المرضى المصابين بالشلل القدرة على استخدام الأجهزة الرقمية من خلال التفكير بمفردهم، ويعمل الجهاز باستخدام أسلاك صغيرة، وهي أرق من شعرة الإنسان، لالتقاط الإشارات من الدماغ وترجمتها إلى أفعال.ونشرت الشركة مقطع فيديو لأربو وهو يستخدم غرسته للعب الشطرنج عبر الإنترنت وتحريك فأرة الكمبيوتر، وقال المسؤولون التنفيذيون في البث المباشر إنه بعد الانفصال، لم يعد بإمكانه التحكم في الماوس، لكن الوظيفة عادت.وقال ماسك خلال البث المباشر إن الجهاز لا يؤذي الدماغ، وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عندما نظرت في البداية في الجهاز منذ سنوات، قد أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة، لكنها منحت الشركة في نهاية المطاف الضوء الأخضر في العام الماضي لبدء التجارب البشرية.وقال المسؤولون التنفيذيون إن شركة نيورالينك تعمل أيضا على جهاز جديد تعتقد أنه سيتطلب زرع نصف عدد الأقطاب الكهربائية في الدماغ لجعله أكثر كفاءة وقوة. وقال ماسك إن الشركة كانت تعمل على منتج آخر يسمى Blindsight والذي من شأنه أن يسمح للمكفوفين بالرؤية.