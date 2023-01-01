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إيران تكشف عن قائمة أهداف إسرائيلية محتملة للرد على اغتيـ ـال «هنية»

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صورة الخبر: هنية
هنية


نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ، تقريرا عن مراكز لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتوقع أن ضمن قائمة الأهداف القادمة للرد على إغتيال رئيس مكتب حركة المقاومة الفلسطينية حماس السياسي السابق إسماعيل هنية.

ومن ضمن القائمة : " الكنيست الإسائيلي ، مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مقر وزارة الحرب "الكرياه».

كما ذكر التقرير لوكالة الأنباء الإيرانية أن سيكون هناك استهدا لمطارات الاحتلال من بينهم مطار بن غوريون، مطار حيفا لدولي، مطار رامون الدولي.
وأفاد التقرير بأن الاستهداف لقواعد عسكرية للاحتلال ، قاعدة رامون الجوية، قاعدة رمات ديفيد الجوية، قاعدة حتسور الجوية، قاعدة حتسريم الجوية، قاعدة نيفاتيم الجوية، قاعدة بلماخيم الجوية، قاعدة تل نوف الجوية.

وتابع التقرير أنه من المتوقع أن تستهدف إيران موانئ التابعة للاحتلال منها ، ميناء أسدود، ميناء حيفا - محطات الطاقة: محطة ايفرت روبين للطاقة، محطة أشكول، محطة ردينغ، محطة حيفا - حقول النفط والغاز: حقل كاريش، حقل ليفياثان، حقل تمار.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية

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