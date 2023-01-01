إليك علامات الغدة الدرقية والاعراض



الغدة الدرقية الغدة الدرقية

يساعد الاكتشاف المبكر للغدة الدرقية في معنى حدوث المضاعفات والتعرض للمتاعب الشديدة.. وفقا لما جاء في موقع NHS نعرض أهم العلامات والاعراض التي تساعد في اكتشاف الغدة الدرقية بسرعة.



العديد من أعراض قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) هي نفس أعراض الحالات الأخرى، لذلك يمكن بسهولة الخلط بينها وبين شيء آخر.



عادة ما تتطور الأعراض ببطء وقد لا تدرك أنك تعاني من مشكلة طبية لعدة سنوات.

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تشمل الأعراض الشائعة أمراض الغدة الدرقية ما يلي:التعبكونها حساسة للبردزيادة الوزنإمساكاكتئاببطء الحركات والأفكارآلام العضلات والضعفتشنجات العضلاتالجلد الجاف والمتقشرالشعر والأظافر الهشةفقدان الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي)ألم وتنميل وإحساس بالوخز في اليد والأصابع (متلازمة النفق الرسغي)فترات غير منتظمة أو فترات ثقيلةيصاب كبار السن الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية بمشاكل في الذاكرة والاكتئاب.يعاني الأطفال من تباطؤ النمو والتطور وقد يبدأ المراهقون في البلوغ في وقت أبكر من المعتاد.إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، راجع الطبيب العام واطلب إجراء اختبار الغدة الدرقية.