إليكم أفضل فيديوهات العجول الهربانة «هتضحك للصبح»..قبل العيد

اقترب موعد عيد الأضحى المبارك 2024، وخلال هذه الأيام تنتشر العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بـ هروب العجول (فيديوهات العجول الهربانة) في جميع المحافظات.
فيديوهات العجول الهربانة
تتعدد حالات «هروب العجول»، فيديو يظهر لحظة قفز «العجل» من أعلى سيارة تقله إلى مكان «الذبح»، وفيديو آخر يوثق لحظة هروب «العجل» من محل تواجده (المحيط المقيد فيه)، وتبدأ المشاهد التي وصفها رواد السوشيال ميديا بـ«الكوميديا».
بسرعة جنونية دون توقف، يركض «العجل الهارب» في الطريق محاولًا الابتعاد عن الأشخاص، الذين يحاولون الإمساك به، وفي بعض الأوقات نرى المشهد «الكوميدي» يتحول لـ«رعب»، فالركض الجنوني للعجل الهارب قد يجعله يحطم كل شيء أمامه، وأحيانًا آخرى يصطدم بالأشخاص من حوله، الأمر الذي قد يسبب إصابات قوية.
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