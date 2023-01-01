إليكم أفضل فيديوهات العجول الهربانة «هتضحك للصبح»..قبل العيد

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اقترب موعد عيد الأضحى المبارك 2024، وخلال هذه الأيام تنتشر العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بـ هروب العجول (فيديوهات العجول الهربانة) في جميع المحافظات.



فيديوهات العجول الهربانة

تتعدد حالات «هروب العجول»، فيديو يظهر لحظة قفز «العجل» من أعلى سيارة تقله إلى مكان «الذبح»، وفيديو آخر يوثق لحظة هروب «العجل» من محل تواجده (المحيط المقيد فيه)، وتبدأ المشاهد التي وصفها رواد السوشيال ميديا بـ«الكوميديا».



بسرعة جنونية دون توقف، يركض «العجل الهارب» في الطريق محاولًا الابتعاد عن الأشخاص، الذين يحاولون الإمساك به، وفي بعض الأوقات نرى المشهد «الكوميدي» يتحول لـ«رعب»، فالركض الجنوني للعجل الهارب قد يجعله يحطم كل شيء أمامه، وأحيانًا آخرى يصطدم بالأشخاص من حوله، الأمر الذي قد يسبب إصابات قوية.

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لماذا تهرب العجول؟وعن سبب هروب العجول، قال الدكتور أحمد البندارى، مقرر لجنة الثروة الحيوانية بنقابة الأطباء البيطريين، في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، إن ظاهرة هروب العجول تمثل «واحدًا في الألف»، مؤكدًا أنه في أغلب الحالات تسير الأمور بالنسبة لنقل وذبح العجول بشكل طبيعى دون مشاكل.وتابع: رغبة العجول في الهروب تتولد نتيجة عاملين، هم:1- عدم تقييد العجول بشكل جيد كون المضحى في الأساس غير مُربٍّ، وبالتالى لا يتقن عملية ربطه، موضحًا أن هذه الفئة تواجه صعوبة في تقييد العجول.2- رؤية العجول لمثيلاتها لحظة الذبح، وهو ما يولد بداخلها خوفًا من المصير نفسه، لافتًا إلى أن «بعضها يبكى أحيانًا».https://twitter.com/i/status/1797762688107601929