إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد|هل قررت التعليم ذلك؟

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إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد خبرا أثار جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد أن انتشر بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وقد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد.إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد لن يعمم في جميع المدارسحيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد بالفعل قرار صحيح ، ولكنه لن يعمم على جميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات مصر.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد سيتم تطبيقه فقط في المدارس التي تدفعها ظروفها لذلك كآلية او حل لمواجهة ارتفاع كثافات الفصول بها ، وذللك وفقا لظروق كل إدارة تعليمية.تحديد المدارس التي سطبق بها إلغاء اجازة السبت حسب الكثافاتوعلم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تترك مسئولية تحديد المدارس التي سيتم فيها تطبيق قرار إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد ، قبل بدء الدراسة ، وذلك وفق حدود الكثافة والحلول المطروحة من جانب كل إدارة.وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد أيام الدراسة سيزيد يومًا ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة في بعض المدارس ، وهو ما يؤكد كل ما سبق نشره من معلومات بشأن قرار إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديدوقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %.يذكر أن فكرة إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد في بعض المدارس هي أحد المقترحات والحلول التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحل أزمة كثافات الفصولفإلى جانب قرار إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد في بعض المدارس ، كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم حصر الفراغات التعليمية بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلال هذه الفراغات في إقامة فصول.وكشف الوزير عن أن العام الدراسي الجديد سيشهد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون في الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، والتي ستصبح هي الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون في الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية التي ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها.وأعلن الوزير عن استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، مشيرًا إلى أن التجربة حال تطبيقها في محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالبا إلى 40 طالبا فقط، مؤكدًا على أن هذه الحلول عملية وجاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.