إكسترا نيوز: قصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية وفتح المعبر على مدار الساعة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › إكسترا نيوز: قصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية وفتح المعبر على مدار الساعة

صورة الخبر: قصف مستمر على رفح الفلسطينية
قصف مستمر على رفح الفلسطينية

رصد عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البرى، عبور شاحنات المساعدات من المعبر لقطاع غزة.

وقال عوض الغنام :إن هناك قصف مستمر من الجانب الإسرائيلى نحو مدينة رفح الفلسطينية ولم يتوقف منذ أن وصلنا لمنتصف اليوم وهو قصف كبير للغاية من المدفعية أو الطيران، لافتا إلى أن آخر الأخبار توضح أن القصف فى شرق رفح، ومناطق كثيرة بدأت العملية فيها عند مطار رفح وهو مطار قديم لا يعمل.

ولفت مراسل "إكسترا نيوز" إلى أن التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة لها قدر كبير من القصف ووصل عدد الضحايا إلى أكثر من 50 شهيدا والعشرات من الجرحى.

وأكد عوض الغنام أن حركة العبور من معبر رفح لم تتوقف ولو لجزء من الثانية، والعمل مستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وهو المعتاد دوما والحركة لم تتوقف على مدار الساعة، فضلا عن دخول المصابين والجرحى وتقديم الدعم اللازم لهم لحظة عبورهم للجانب المصرى، وهناك حالة استنفار كبرى للقطاعات التابعة لوزارة الصحة.

المصدر: إكسترا نيوز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إكسترا نيوز: قصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية وفتح المعبر على مدار الساعة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74867

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم