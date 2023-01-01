إكسترا نيوز: قصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية وفتح المعبر على مدار الساعة

رصد عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البرى، عبور شاحنات المساعدات من المعبر لقطاع غزة.
وقال عوض الغنام :إن هناك قصف مستمر من الجانب الإسرائيلى نحو مدينة رفح الفلسطينية ولم يتوقف منذ أن وصلنا لمنتصف اليوم وهو قصف كبير للغاية من المدفعية أو الطيران، لافتا إلى أن آخر الأخبار توضح أن القصف فى شرق رفح، ومناطق كثيرة بدأت العملية فيها عند مطار رفح وهو مطار قديم لا يعمل.
ولفت مراسل "إكسترا نيوز" إلى أن التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة لها قدر كبير من القصف ووصل عدد الضحايا إلى أكثر من 50 شهيدا والعشرات من الجرحى.
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