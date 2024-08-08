إقبال كبير على اختبارات القدرات للثانوية العامة: 18 ألف طالب يسجلون

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأحد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 18500 طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.
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