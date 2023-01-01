

إغلاق صفحة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" على "فيس بوك" إغلاق صفحة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" على "فيس بوك"

فوجئ متابعو المطربة "شيما" بإغلاق صفحتها الشخصية وصفحة المعجبين الخاصة بها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



يٌذكر أن المطربة كان تم القبض عليها مؤخرًا وحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق بسبب كليب "عندي ظروف"، نظرًا لاحتوائه على عدد من المشاهد التي تضم "إيحاءات الجنسية".



كان الإذاعي مروان يونس، أطلق حملة على صفحته الشخصية على "فيس بوك" لعمل إبلاغ لإدارة "فيس بوك"، ومطالبة إدارة الشبكة بإغلاق الصفحة نظرًا لاحتوائها على مشاهد جنسية فاضحة.