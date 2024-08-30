إغلاق شارع منيل الروضة| تعرف على الطرق البديلة



شارع منيل الروضة شارع منيل الروضة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة بالقاهرة.

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ويتطلب هذا الأمر إجراء تجربة بالسدادات المرورية لعملية غلق شارع منيل الروضة في الاتجاهين، دون تنفيذ أي أعمال، لمتابعة مدى استيعاب الشوارع البديلة للكثافات المرورية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30/8/2024 ولمدة أسبوع.وستكون التحويلات المرورية على النحو التالي:- القادم من كوبرى الروضة تجاه كوبرى عباس: يسلك يمينًا شارع متحف المنيل ثم يسارًا شارع محمد صدقي وامتداده شارع محمد فريد وصولًا لشارع عبدالعزيز آل سعود فكوبرى عباس.- القادم من كوبرى عباس تجاه كوبرى الروضة: يسلك يمينًا إمتداد شارع عبدالعزيز آل سعود ثم يسارًا شارع المماليك البحرية، ثم يسارًا شارع الملك الصالح وصولًا لكوبرى الروضة.- القادم من مناطق شرق جزيرة المنيل تجاه مناطق غرب جزيرة المنيل: يسلك شارع محمد صدقي وإمتداده شارع محمد فريد ثم يسارًا شارع عبدالعزيز آل سعود فالقطع العرضى لشارع منيل الروضة تجاه مناطق غرب جزيرة المنيل.- القادم من مناطق غرب جزيرة المنيل تجاه مناطق شرق جزيرة المنيل: يسلك شارع المماليك البحرية تجاه شارع الملك الصالح فالقطع العرضى لشارع منيل الروضة في اتجاه شارع متحف المنيل ومناطق شرق جزيرة المنيل.ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.