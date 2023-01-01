إعلان iPad الجديد يثير انتقادات لـ "تدميره التجربة الإنسانية".. و ‏Apple تعتذر

اعتذرت شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، بعد أن أثار إعلانها الجديد عن أحدث إصداراتها من جهاز أيباد حالة من الغضب، والذى صور مكبسا هيدروليكى يسحق عدد من الأشياء الأبداعية منها آلات موسيقية ومكتب وتماثيل فنية.
ويظهر الإعلان، الذى أطلقه الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك، المكبس وهو يسحق عناصر مختلفة بدءا من البيانو وبندول الإيقاع إلى علب الطلاء ولعبة اركيد، قبل أن يظهر جهاد أيباد برو الجديد بدلا منها، مصحوبا بتعليق صوتى يقول: "أقوى جهاز أيباد على الإطلاق هو أيضا الأرفع.
ورأى العديد من المعلقين على السوشيال ميديا الإعلان على أن أيباد يمكن أن يضغط براعة الثقافة الإنسانية إلى جهاز بعمق 5 ملم. وعلق الممثل هيو جرانت على منصة إكس، وقال إن هذا الإعلان يمثل تدميرا للتجربة الإنسانية، بفضل وادى السليكون.
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