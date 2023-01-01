إعلان تشويقي لهاتف Vivo Y200 Pro في الهند: هاتف نحيف مزود بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد



Vivo Y200 Pro Vivo Y200 Pro

شاركت Vivo للتو إعلان تشويقي جديد يعرض أحد هواتفها الذكية القادمة. الجهاز المعني هو Vivo Y200 Pro والذي من المقرر إطلاقه في الهند قريبًا.



تقدم الشركة تصميمًا جذابًا لهذا الهاتف الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة. لذلك دعونا نلقي نظرة.



شاركت الشركة الصينية مقطع فيديو تشويقي قصير على صفحتها الرسمية على موقع X (تويتر سابقًا). لقد ألقينا أخيرًا نظرة رسمية على هاتف Y200 Pro، حيث ظهر بهيكل نحيف للغاية وشاشة منحنية.

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تدعي شركة Vivo أن هذا هو أنحف هاتف ذكي مزود بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد. وبصرف النظر عن التصميم، يعرض الإعلان التشويقي أيضًا خيار لون واحد لـ Vivo Y200 Pro.يمكن رؤية هذا الجهاز باللون الأخضر، مع تجهيز الجزء الخلفي أيضًا بكاميرا مزدوجة مع فلاش LED.توجد مستشعرات الصور ووحدة الفلاش هذه في إعداد كاميرا مستطيل. وحتى الآن، لا تزال مواصفات الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف غير واضحة.واستنادًا إلى رؤية Google Play Console السابقة، نعلم أن الهاتف سيحتوي الهاتف على شاشة FHD+ وستحتوي على معالج Snapdragon 695.من المتوقع أن يتم إقران المعالج بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسيعمل الجهاز على نظام Android 14.وفي تقرير آخر، تم أيضًا تسريب النطاق السعري للهاتف Vivo Y200 Pro. قد يتم إطلاق الجهاز في السوق الهندية بسعر أقل من 25000 روبية هندية.كما تم رصد الهاتف سابقًا على شهادات BIS و Bluetooth SIG الشهر الماضي، لذا فإن إطلاقه أصبح قريبًا.