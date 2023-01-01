إعلان تشويقي جديد من Sony لهاتف Xperia 1 VI القادم

شاركت سوني إعلان تشويقي جديد لهاتف Xperia 1 VI القادم، والذي يكشف عن مزيد من التفاصيل حول كاميرة هذا الإصدار.
تعقد سوني مؤتمرها القادم في 15 من مايو لكشف النقاب عن هاتف Xperia 1 VI، ولقد قدمت سوني تفاصيل أكثر لمميزات الهاتف في الفيديو التشويقي الذي نشر على منصة X مؤخراً.
ولقد أوضح مقطع الفيديو التشويقي قدرة الكاميرة في الهاتف للوصول إلى بعد بؤري 138مم، لذا تقدم سوني رؤية جديدة في التصوير بكاميرة هاتفها المرتقب Xperia 1 VI.
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