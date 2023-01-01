إعلان تشويقي جديد من Sony لهاتف Xperia 1 VI القادم

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صورة الخبر: Xperia 1 VI
Xperia 1 VI

شاركت سوني إعلان تشويقي جديد لهاتف Xperia 1 VI القادم، والذي يكشف عن مزيد من التفاصيل حول كاميرة هذا الإصدار.

تعقد سوني مؤتمرها القادم في 15 من مايو لكشف النقاب عن هاتف Xperia 1 VI، ولقد قدمت سوني تفاصيل أكثر لمميزات الهاتف في الفيديو التشويقي الذي نشر على منصة X مؤخراً.

ولقد أوضح مقطع الفيديو التشويقي قدرة الكاميرة في الهاتف للوصول إلى بعد بؤري 138مم، لذا تقدم سوني رؤية جديدة في التصوير بكاميرة هاتفها المرتقب Xperia 1 VI.

وتقدم سوني هذا الإصدار قريباً بأبعاد 19.5:9 في الشاشة ليكون أول إصدار من سوني يستبدل أبعاد الشاشة التي إشتهرت بها السلسلة 21:9.

أيضاً من المتوقع أن تتخلى سوني عن دقة عرض 4K في هاتف Xperia 1 VI، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 12 أو 16 جيجا بايت رام.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الكاميرة الرئيسية والكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع تأتي بنفس مواصفات الكاميرات المقدمة في Xperia 1 V، بينما تقدم سوني تحسينات في البرامج ومعالجة الصور وتطبيق الكاميرة.

المصدر: بوابه المتميز

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