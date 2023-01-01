إعلان أسعار Z Flip 6 و Galaxy Z Fold 6 في السوق المصري



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

منذ حوالي شهرين، كشفت شركة سامسونج عالميًا عن هواتفها الجديدة القابلة للطي. واليوم، أعلنت الشركة عن الأسعار الرسمية لهواتفها Galaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 في السوق المحلي، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لتلامس حاجز الـ90 ألف جنيه مصري في أعلى إصدار متاح.

قد يعجبك أيضا...

سعر Galaxy Z Flip 6 :-يتم تقديم هاتف Samsung Galaxy Z Flip 6 الجديد بمعالج سناب دراجون 8 جين 3، ومساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وشاشة داخلية 6.7 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 426 بيكسل لكل بوصة، وشاشة خارجية Super AMOLED بقياس 3.4 بوصة بدقة FHD+.كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مُزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل و12 ميجا بيكسل للتصوير بزاوية واسعة، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل. اما عن البطارية فهي تأتي بسعة 4000 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 25 وات وتدعم الشحن اللاسلكي 15 وات واللاسلكي العكسي 4.5 وات.وجاء سعر Samsung Galaxy Z Flip 6 للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر رسمي 51800 جنيه مصري بضمان محلي.سعر Galaxy Z Fold 6 :-يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3، ومساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رام. الشاشة الخارجية بقياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة FHD+، والشاشة الداخلية 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هيرتز.الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسة 10 ميجا بيكسل مُخصصة للتقريب، وعدسة أخيرة 12 ميجا بيكسل مُخصصة للتصوير بزاوية واسعة. والكاميرا السيلفي بدقة 4 ميجا بيكسل أسفل الشاشة الداخلية الكبيرة للهاتف، مع كاميرا سيلفي في الشاشة الخارجية بدقة 10 ميجا بيكسل.تأتي بطارية الهاتف بسعة 4400 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.جاء سعر Samsung Galaxy Z Fold 6 في السوق المصري للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 84500 جنيه مصري، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 89500 جنيه مصري.