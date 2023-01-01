إعلام إسرائيلي: الجيش يتعرض لحدث صعب في مخيم الشابورة برفح

وأشارت "القسام" إلى أن الجنود الإسرائيليين فروا من آلياتهم إلى أزقة المخيم وطاردهم مقاتلوا القسام وأجهزوا عليهم من مسافة صفر.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عصر اليوم الخميس بوقوع حدث صعب في حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكدت "كتائب القسام" تنفيذ كمين مركب ضد الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "هبطت قبل قليل مروحية إخلاء تقل عددا من المصابين في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس"، مشيرة إلى وقوع اشتباكات ضارية في مخيم الشابورة.
وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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