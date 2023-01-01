إعلام إسرائيلي: الجيش يتعرض لحدث صعب في مخيم الشابورة برفح

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الجيش الإسرائيلي


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عصر اليوم الخميس بوقوع حدث صعب في حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكدت "كتائب القسام" تنفيذ كمين مركب ضد الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "هبطت قبل قليل مروحية إخلاء تقل عددا من المصابين في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس"، مشيرة إلى وقوع اشتباكات ضارية في مخيم الشابورة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت "القسام" إلى أن الجنود الإسرائيليين فروا من آلياتهم إلى أزقة المخيم وطاردهم مقاتلوا القسام وأجهزوا عليهم من مسافة صفر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمر" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

وأكدت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

المصدر: RT

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