إعلامي: الزمالك يتعاقد مع حسن شحاتة رئيسا للجنة الكرة لإنقاذ الموسم الجديد



حسن شحاتة حسن شحاتة

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن مفاجأة جديدة، سيعلن عنها مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة.

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وكتب الإعلامي إسلام صادق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مفاجأة جديدة في الزمالك، مسؤول بارز (خارج الزمالك) يجتمع بحسن شحاتة خلال ساعات؛ لتعيينه رئيسًا للجنة الكرة؛ ومنحه صلاحيات واسعة في تعديل قطاع الكرة، واختيار الصفقات، واستمرار جوميز، ومصير زيزو؛ لإنقاذ الموسم الجديد”.تدعيم صفوف الفريقجدير بالذكر أن مسؤولي نادي الزمالك يسعون إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي، المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر 2024.ويتفاوض الزمالك مع العديد من اللاعبين البارزين في الدوري المصري، حيث يرغب النادي في التعاقد مع الحارس عبد العزيز البلعوطي، حارس مرمى فريق إنبي، ومحمد حمدي الظهير الأيسر بالفريق ذاته.وعلم "صدى البلد" أن الزمالك دخل في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضية مع إدارة الفريق البترولي لضم ثنائي الفريق، حيث طلب النادي البترولي 15 مليون جنيه للتخلي عن حارسه، في حين عرض الزمالك 7 ملايين جنيه، ويتفاوض حول هذا المبلغ.ووضع إنبي من نادي الزمالك، شرطًا؛ للتخلي عن الظهير الأيسر محمد حمدي، وهو إبرام عقد مشابه لعقد زياد كمال مع القلعة البيضاء، وهو ما رفضه الزمالك.وفي سياق آخر، عرض نادي الزمالك على إدارة الفريق البترولي، فسخ عقد لاعب المنتخب الأولمبي زياد كمال وقطع إعارته، والتي كانت مقررة لسنتين ونصف.ورفض الفريق البترولي الموافقة على قطع الإعارة إلا في حالة واحدة، وهي تسديد مبلغ يقدر بـ 9 ملايين جنيه، باقي مستحقات صفقة انتقال إسلام عوض للزمالك وصلاح عاشور.