إعلامي: الزمالك استقر على رحيل هؤلاء اللاعبين

ونشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري بعد حسابه علي فيسبوك صورة للاعبي الزمالك سامسون اكنيولا وناصر منسي وروقا وسيف جعفر وابراهيما نداي وكتب "القائمه الأولية اللي تم الاستقرار علي رحيلها نهايه الموسم"
بدأ نادى الزمالك، في فتح ملف الراحلين بنهاية الموسم الكروي الجاري 2023-2024، خاصة أن القلعة البيضاء تعمل على تجديد الدماء، استعدادا للتعاقد مع صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.
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