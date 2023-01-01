إعلامي: الزمالك استقر على رحيل هؤلاء اللاعبين



الزمالك الزمالك



بدأ نادى الزمالك، في فتح ملف الراحلين بنهاية الموسم الكروي الجاري 2023-2024، خاصة أن القلعة البيضاء تعمل على تجديد الدماء، استعدادا للتعاقد مع صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.

قد يعجبك أيضا...

ونشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري بعد حسابه علي فيسبوك صورة للاعبي الزمالك سامسون اكنيولا وناصر منسي وروقا وسيف جعفر وابراهيما نداي وكتب "القائمه الأولية اللي تم الاستقرار علي رحيلها نهايه الموسم"موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلةويحل الزمالك ضيفاً على الداخلية يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري على استاد السلام وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والداخلية بشكل حصري عبر قتاة "أون تايم سبورت" باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.