إعلامى: الأهلي يوافق على انتقال طاهر محمد طاهر إلى زد



طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر

كشف الإعلامى محمد الليثى عن موافقة مسئولي النادي الأهلي على العرض الذي تلقاه طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، إلى نادي زد في الموسم المقبل.



وقال محمد الليثى، في تصريحات إذاعية لبرنامج “10 و10” مع محمد الليثى عبر إذاعة “أون تايم سبورت إف إم” على 93.7: "حصل مسئولو الأهلي على موافقة مارسيل كولر، المدير الفني، على رحيل طاهر لأسباب فنية، وبدأ الأهلي دراسة العروض التي تلقاها اللاعب، ومن بينها عرض من ناد زد وترك الأهلي الحرية لـ طاهر في اختيار النادي الذي سيرحل له طالما كان العرض مناسبا للطرفين".



من جانب آخر، كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس ما دار داخل النادي الأهلي، قبل إخطاره من جانب رابطة الأندية، بالفوز بمباراة القمة 128.

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وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن لاعبي الأهلي تواجدوا في ملعب مختار التتش في تمام الخامسة عصرًا للمشاركة في المران بشكل طبيعي الذي انطلق في السادسة، مضيفا أن حافلات نقل اللاعبين والجهاز الفني تواجدت داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة من أجل نقل اللاعبين إلى المعسكر في أحد الفنادق بمصر الجديدة.وأوضح حتحوت أن حافلة الفريق كان مقررا أن تتحرك بلاعبي الأهلي والجهاز الفني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن مسئولي النادي الأحمر أخطروا الفريق بالانتظار قليلًا تحسبًا لوجود أي خطاب يفيد بإلغاء المباراة، وبعد مرور ساعة إلا ربع، تحركت حافلات الفريق من النادي الأهلي إلى مصر الجديدة وتم تسكين الفريق بالكامل في الفندق وتناولوا وجبة العشاء استعدادًا لمحاضرة الفيديو التي كان من المقرر لها أن تقام في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءًوذكر أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، أبلغ خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، لاعبي الفريق بإلغاء المعسكر.