إعداد فى iPhone يجعلك عرضة للتعقب سرا.. تعرف عليه

‏iPhone ‏iPhone

تتبع شركة أبل المستخدمين سرًا من خلال ميزة تم تشغيلها افتراضيًا أثناء تحديث iOS 17 السابق، وذلك عندما تم إصدار تطبيق Journal فى ديسمبر 2023، حيث تم تشغيل إعداد الخصوصية تلقائيًا، والذى يسمح للأشخاص بالتفاعل مع جهاز أيفون الخاص بك عندما يكونون بالقرب منك.

قد يعجبك أيضا...

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه لإيقاف تشغيله، انتقل إلى علامة التبويب الخصوصية والأمان فى مجلد الإعدادات، ثم اضغط فوق تطبيق Journal، يجب أن يظهر " Discoverable by Others"، قم بإيقاف تشغيله.لكن المستخدمين الذين حذفوا تطبيق Journal أدركوا أن ميزة Discoverable by Others لا تزال قيد التشغيل حتى إذا قاموا بحذف التطبيق.تم تنشيط ميزة Discoverable by Others مع إصدار iOS 17.2، لكن معجبى Apple اكتشفوها للتو، وقد أصيب الكثيرون بالصدمة.تسمح هذه الميزة لجهاز iPhone الخاص بك بالتفاعل مع أجهزة iPhone القريبة، إذا كنت قريبًا من مستخدم iPhone آخر، فسيقترح عليك تطبيق Journal تسجيل لقائك مع هذا الشخص.تستخدم هذه الميزة تقنية البلوتوث للكشف عن الأجهزة القريبة لتزويد المستخدمين بمطالبات لإدخال يومياتهم.قال بوب بورشرز، نائب رئيس التسويق العالمى للمنتجات فى شركة أبل، العام الماضي: "تسهل Journal الحفاظ على الذكريات الغنية والقوية، وممارسة الامتنان من خلال تنظيم المعلومات الشخصية للمستخدم بذكاء، مباشرة من هاتف iPhone الخاص به".وأضاف بورشرز، "ونحن نجعل من الممكن لتطبيقات تدوين اليوميات الأخرى تقديم نفس الاقتراحات الشخصية مع الحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية".ومع ذلك، ادعت شركة أبل أن المعلومات مخزنة على iPhone ولكن لا يتم مشاركتها مع شركة التكنولوجيا العملاقة.كما أثار تطبيق Journal من أبل غضبًا بين المستخدمين عندما تم إطلاقه العام الماضى بعد اكتشاف أنه يستغل صور المستخدمين وبيانات التمرين وسجل الاستماع إلى الموسيقى الأخير وبيانات الموقع لصياغة ما يسمى بإدخالات اليوميات.أثارت هذه القدرات مخاوف بشأن الخصوصية ومخاوف بشأن البيانات التى قد تتم مشاركتها دون علم الناس.