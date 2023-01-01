إعادة بناء وجه مومياء عمرها 1500 عام تعرف بـ"السيدة المذهبة"

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أعاد العلماء بناء وجه مومياء غامضة تعرف باسم السيدة المذهبة؛ بسبب غطاء رأسها الذهبي، وكانت تعود لامرأة عاشت في مصر التي كانت تحت الاحتلال الروماني.

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وبحسب العلماء، عاشت هذه المرأة في مصر التي احتلها الرومان وتوفيت في الأربعينيات من عمرها بسبب مرض السل، ولم تحمل أي كتابة هيروغليفية للكشف عن اسمها.وصرح شيشرون مورايس، مصمم الجرافيكس البرازيلي لموقع «Pen News» عن عملية إعادة إنشاء الوجه التي تم تنفيذها بالتعاون مع فريق دولي من العلماء، مع إضافته بتميز وجهها بالرقة والصغر.ولضمان الحفاظ على البقايا، امتنع المؤلفون عن فتح الجثة، الموجودة حاليًا في متحف فيلد في شيكاغو، كما ذكر في بيان صادر عن المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي.كما أجروا في عام 2011 فحصًا بالأشعة المقطعية لجسدها لأول مرة، مما مكنهم من رسم خريطة لجسدها كشكل من أشكال رسم الخرائط التشريحية، وفقا لما ذكر بموقع «ndtv».وبفضل حالة الحفظ الاستثنائية التي حظيت بها تلك المومياء، تمكن الفريق بعد ذلك من الكشف عن ملامح وجهها، فقد قام العلماء بإعادة بناء الجمجمة، استنادًا إلى التصوير المقطعي المحوسب، وهي طريقة تستخدم تقنية الأشعة السينية لإنتاج صور للجزء الداخلي من الجسم، والقيام بعد ذلك بتعديل موضع الفك.وأضاف مورايس، أن الجمجمة تسمح لهم بتصميم هياكل مثل الأنف والأذنين وموضع العين وحدود الشفاه وغيرها، باستخدام البيانات المقاسة في عمليات مسح التصوير المقطعي للأشخاص الأحياء.كما أوضح الخبير الجنائي، بأنهم استخدموا القياسات المأخوذة بالموجات فوق الصوتية، والتي تستخدم أيضًا على الأفراد الأحياء، لتحديد سمك الأنسجة الرخوة في مناطق مختلفة من الجمجمة.ونتيجة لأصول السيدة المذهبة في مصر التي كانت تحت الاحتلال الروماني، فقد قدر الفريق سمك أنسجتها الرخوة باستخدام بيانات قابلة للمقارنة من نساء أوروبيات معاصرات تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عاماً، ثم قاموا بتعديل ملامح وبنية جمجمة "المتبرع الافتراضي" لتتناسب مع ملامح السيدة المذهبة، مما يضمن الدقة التشريحية.وقام العلماء بإكمال عملية إعادة بناء الوجه من خلال دمج جميع البيانات التي تم جمعها وإسقاطها على صورتها الرقميةن وبما أن لون بشرتها لا يزال غير مؤكد، أنشأ العلماء نسخة ملونة وتصويرًا بدرجات الرمادي لتجنب الافتراضات حول لون البشرة.ورغم أن العلماء لم يحددوا هوية المرأة، فإن ممارسات الدفن تشير إلى أنها كانت على الأرجح فردًا من الطبقة المتوسطة، كما أشار مايكل هابيشت، المؤلف المشارك مع شيشرون من جامعة فلندرز في أستراليا.