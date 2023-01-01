إطلاق ThinkPad P14s Gen 5 مع معالج Ryzen PRO 8040 Series وشاشة OLED 2.8K



ThinkPad P14s Gen 5 ThinkPad P14s Gen 5

كشفت شركة لينوفو عن حاسب الاعمال المحمول ThinkPad P14s Gen 5، وهو تحديث لطراز العام الماضي.



يأتي الطراز الجديد مزودًا بشريحة سلسلة Ryzen PRO جديدة ووحدة معالجة رسومات محسنة.



يوفر جهاز ThinkPad P14s الجديد خيارين للشاشة: شاشة FHD+ IPS مقاس 14 بوصة بدقة 1920 × 1200، والتي تتميز بتقنيات مضادة للوهج والضوء الأزرق المنخفض، وشاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة 2.8K مع دقة ألوان محسنة، تغطي 100 بالمئة من طيف DCI-P3.

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كلا الإصدارين معتمدان من قبل TUV لسلامة العين ومصممان لتقليل الضغط البصري أثناء الاستخدام لفترة طويلة.يتم تشغيل الحاسب المحمول بواسطة معالج AMD Ryzen PRO 8040، والذي يوفر ما يصل إلى 8 مراكز وسرعة ساعة قصوى تبلغ 5.1 جيجاهرتز.وبالنسبة للرسومات، يتميز الحاسب المحمول بمعالج الرسومات المدمج AMD Radeon 780M، والذي يعتمد على أحدث بنية RDNA 3.يمكن تكوين جهاز ThinkPad P14s بسعة تصل إلى 96 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR5 ويوفر تخزين يصل إلى 2 تيرابايت NVMe PCIe Gen4 SSD.وتشتمل مجموعة المنافذ الخاصة به على USB-C Thunderbolt 4 وHDMI 2.1 وقارئ بطاقة SD.ولأغراض الأمان، يحتوي الجهاز على ميزات ThinkShield من لينوفو، مثل dTPM 2.0 وقارئ بصمات الأصابع الذي يعمل باللمس ومصراع خصوصية كاميرا الويب، وهو يدعم أنظمة تشغيل متعددة بما في ذلك Windows 11 Pro والعديد من توزيعات Linux مثل Ubuntu و Red Hat Enterprise Linux.سيتم طرح جهاز Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 AMD، المتوفر باللون الأسود، للبيع بسعر يبدأ من 1379 دولارًا هذا الشهر.