إطلاق Honor JOWAY 66W SuperCharge Power Bank بقوة 12000 مللي أمبير/20000 مللي أمبير

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كشفت شركة Honor عن جهاز بنك الطاقة JOWAY 66W SuperCharge في الصين. يتم تقديم بنك الطاقة الجديد هذا في نوعين مختلفين؛ طراز 12000 مللي أمبير وطراز 20000 مللي أمبير.



يوفر بنك الطاقة شحنًا سريعًا عبر USB-C ويأتي بتصميم صغير الحجم، وهو قادر على شحن جهازين في وقت واحد.



يتوفر بنك الطاقة Honor JOWAY 66W SuperCharge الجديد باللونين الأسود والأبيض لكلا الحجمين.

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علاوةً على ذلك، يوفر بنك الطاقة Honor JOWAY 66W SuperCharge شحنًا ثنائي الاتجاه بقدرة 66 واط عبر واجهة USB الخاصة به. ويمكن له إعادة شحن جهاز Honor Magic6 بالكامل خلال 45 دقيقة، وهذا يعزز أداءه.يتمتع بنك الطاقة أيضًا بدعم بروتوكولات الشحن المختلفة بما في ذلك PD 3.0 و SCP و QC 3.0.كما تقول Honor أن الإصدار الأصغر من JOWAY 66W SuperCharge Power Bank يمكن شحنه بالكامل خلال 103 دقائق بينما يستغرق الإصدار 20000 مللي أمبير 188 دقيقة للشحن الكامل.تبلغ أبعاد إصدار 12000 مللي أمبير 137.0 × 68.8 × 19.5 ملم ويزن 251 جرامًا، في حين تبلغ أبعاد الإصدار الأكبر 152.0 × 68.8 × 25.6 ملم ويزن 368 جرامًا.يمكن للعملاء في الصين طلب JOWAY 66W SuperCharge Power Bank مقابل 179 يوانًا للإصدار الاصغر و 229 يوانًا للاصدار الاكبر.