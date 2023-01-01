إطلاق Assassin's Creed Mirage لمستخدمي أيفون في يونيو المقبل



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تم الكشف عن لعبة Assassin's Creed Mirage في أكتوبر 2023، وكانت محاولة من Ubisoft لجلب الامتياز إلى جذوره، ومع التركيز في الغالب على التخفي والباركور والاغتيالات بدلاً من عناصر آر بي جي، تضع ميراج اللاعبين في مكان باسم، لص الشوارع الذي ينضم إلى المخفيين، وفقاً لموقع phonearena.



تدور أحداث اللعبة في القرن التاسع خلال العصر الذهبي الإسلامي وهي أصغر بكثير من سابقاتها، وتم إصدار Assassin's Creed Mirage لمنصات PlayStation وXbox والكمبيوتر الشخصي، ومن المقرر إصدار نسخة للهواتف المحمولة لنظام iOS في يونيو.



أكدت شركة Ubisoft مؤخرًا أن أول عنوان لها على وحدة التحكم في السلسلة يمكن للاعبين الاستمتاع به أصلاً على الأجهزة المحمولة، Assassin's Creed Mirage، سيصل إلى أجهزة iOS في 6 يونيو.

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تم تطوير إصدارات Assassin’s Creed Mirage على iPhone وiPad بواسطة Ubisoft Sofia، وتتميز بنفس تجربة إصدار وحدة التحكم، ومع ذلك، فقد تم تكييف عناصر التحكم في اللعبة لتتناسب مع شاشات اللمس الخاصة بأجهزة iPhone وiPad لتوفر للاعبين تجربة لعب بديهية ومريحة وجذابة.والأهم من ذلك، سيكون التقدم المشترك والحفظ المشترك متاحين من خلال Ubisoft Connect، حتى يتمكن اللاعبون من نقل تقدمهم عبر جميع المنصات المتاحة.أعلن المطور الفرنسي أن لعبة Assassin’s Creed Mirage ستكون مجانية للتنزيل واللعب لمدة 90 دقيقة، ويدعم الإصدار الكامل الشراء الشامل ويمكن فتحه بعملية شراء واحدة داخل التطبيق، مما يسمح للاعبين بالاستمتاع باللعبة على كل من iPhone وiPad.من المهم الإشارة إلى أن اللعبة متاحة الآن للطلب المسبق في متجر التطبيقات، لكن أجهزة iOS الوحيدة المدعومة هي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بالإضافة إلى iPad Air وiPad Pro المزود بشريحة M1 أو lat.