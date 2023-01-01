إطلاق Assassin's Creed Mirage لمستخدمي أيفون في يونيو المقبل

تم الكشف عن لعبة Assassin's Creed Mirage في أكتوبر 2023، وكانت محاولة من Ubisoft لجلب الامتياز إلى جذوره، ومع التركيز في الغالب على التخفي والباركور والاغتيالات بدلاً من عناصر آر بي جي، تضع ميراج اللاعبين في مكان باسم، لص الشوارع الذي ينضم إلى المخفيين، وفقاً لموقع phonearena.
تدور أحداث اللعبة في القرن التاسع خلال العصر الذهبي الإسلامي وهي أصغر بكثير من سابقاتها، وتم إصدار Assassin's Creed Mirage لمنصات PlayStation وXbox والكمبيوتر الشخصي، ومن المقرر إصدار نسخة للهواتف المحمولة لنظام iOS في يونيو.
أكدت شركة Ubisoft مؤخرًا أن أول عنوان لها على وحدة التحكم في السلسلة يمكن للاعبين الاستمتاع به أصلاً على الأجهزة المحمولة، Assassin's Creed Mirage، سيصل إلى أجهزة iOS في 6 يونيو.
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