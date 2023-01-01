إطلاق هاتف Reno12 F 5G المقاوم للماء والكسر



Reno12 F 5G Reno12 F 5G

أزاحت OPPO الستار عن أحدث هواتفها الذكية، Reno12 F 5G في مصر، حيث تهدف إلى إعادة تعريف إمكانيات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين المصريين، وكان حفل الإطلاق رائعاُ بفضل سماته المُميزة المستوحاة من الذكاء الاصطناعي وأفاق المستقبل، مع عرض رؤية OPPO لتقديم الهواتف الذكية التي توفر تجارب استثنائية للمستخدمين بالاستفادة من الإمكانيات المتطورة للذكاء الاصطناعي.

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يُعتبر OPPO Reno12 F 5G إضافة استثنائية لسلسلة Reno المعروفة، مع الجمع بين التصميم المُميز وسهولة الوصول لإمكانيات الذكاء الاصطناعي. ويتميز الهاتف بأسلوب تصميم Cosmos Ring Design مع هالة الضوء الجديدة التي تخطف الأنظار، فضلاً عن شاشة ذكية بقدرة 120 هرتز، وكل هذا محمي عن طريق All-Round Armour الذي يحمي الهاتف بالكامل، ولذلك فإن Reno12 F 5G يتفوق في الجماليات وفي المتانة كذلك.وكخبير في تصوير البورتريه، يقود الهاتف الجديد Reno12 F 5G الطريق في ابتكارات التصوير المتطورة بما في ذلك AI Eraser 2.0 و Smart Image Matting مما يثري من الإمكانيات الابتكارية للمستخدمين. ويحسن هذا من الإنتاجية والأداء كذلك من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة التي تتضمن AI Recording Summary.الهاتف الجديد مزود أيضاً بمنصة MediaTek Dimensity 6300 و AI LinkBoost للحصول على أفضل مستوى من الاتصال. ويُعد OPPO Reno12 F 5G هو الاختيار الأمثل لمن يبحثون عن هواتف الذكاء الاصطناعي الاستثنائية.يُحدث الهاتف OPPO Reno12 F 5G ثورة في عالم التصميمات في سلسلة هواتف Reno من خلال اتباع أسلوب التصميم Cosmos Ring Design والمستوحى من ساعات اليد، هذا بجانب الوحدة الدائرية للكاميرا المصممة بدقة على الغطاء الخلفي على نحو أنيق وفاخر.وفي نفس الوقت، تدور هالات الضوء حول الكاميرات لإضافة مؤثرات ضوئية لا مثيل لها والتي تتناغم مع الموسيقى لتقديم تجارب غامرة للمستخدمين. ولا تقوم هالات الضوء بتقديم سيناريوهات مُختلفة ومتعددة للإضاءة فقط، ولكنها تعمل كذلك كنظام إشعارات دقيق لتنبيه المستخدمين حول للشحن والمكالمات والرسائل بأقل قدر من الإزعاج أثناء المواقف المُختلفة مثل الاجتماعات وحضور الفصول الدراسية.بالإضافة إلى أسلوب تصميم Cosmos Ring Design الفريد، يأتي الهاتف الجديد OPPO Reno12 F 5G بلونين مُميزين يجمعان ما بين الكلاسيكية والتصميمات المعاصرة، وهما البرتقالي Amber Orange مع ملمس يشبه رقص النيران الخافتة، واللون الأخضر Olive Green، والذي يتميز بالضوء المُنحني والديناميكية. ويبلغ طول الهاتف باللون الأخضر 7.69 مليمتر، واللون البرتقالي بطول 7.76 مليمتر، ويبلغ وزن الهاتف 187 جرام، ويجمع بين التصميم المتألقة والراحة في الاستخدام في مختلف المناسبات والمواقف.