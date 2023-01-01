إطلاق هاتف Red Magic 9S Pro خلال أيام



Red Magic 9S Pro Red Magic 9S Pro

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Red Magic 9S Pro المخصص للألعاب فقد بدأت علامة Red Magic التجارية في الإستعداد وذلك للقيام بإطلاق الجيل الثاني من الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب.

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وقد قدمت الشركة مؤخراً للأسواق هاتف Red Magic 9S Pro المخصص للألعاب وذلك بالإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading.ووفقا لموقع “ gizmochina ” تأتي أحدث التفاصيل والتي تم نشرها عن الهاتف وذلك عبر “Digital Chat Station” قد تم الكشف عن بدء تطوير الجيل الثاني من Red Magic Gaming tablet والذي قد يأتي أيضاً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading.وويعد من المقرر طرح هاتف Red Magic 9S Pro اللوحي للأسواق بشكل رسمي في نهاية شهر أغسطس، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار شاشة بحجم أصغر.ولقد قدمت الشركة الجيل الأول من هاتف Red Magic 9S Pro في 2023 مزود بشاشة LCD وبحجم 12.1 بوصة، وجودة عرض 2.5K، كما تدعم الشاشة لمعدل تحديث 144Hz، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار القادم بتصميم مسطح.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Red Magic 9S Pro قد يأتي بنظام تبريد “robust”، وذلك مع بطارية بسعة ضخمة وتقنية الشحن السريع ولقد جاء الجيل الأول بقدرة بطارية 10000 mAh، يودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.يأتي هاتف Red Magic 9S Pro بسعر 11200 تقريباً جنيه لأقل نسخة.