إطلاق موديل 2025 من سياره جيلي GX3 Pro في مصر



جيلي GX3 Pro جيلي GX3 Pro

شهدت الفترة الماضية تقديم موديل 2025 من سيارة جيلي GX3 Pro، والتي تنتمي لفئة مركبات SUV، وهي أيضا متاحة محليا بفئة واحدة فقط مثل موديل 2024 من هذه السيارة.

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وذكرت شركة أوتو موبيليتي وكيل سيارات جيلي في مصر سعر هذا الموديل كالتالي:- فئة واحدة فقط بسعر 780 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي، وهو بقوة 103 حصان و140 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام التحكم في الجر TCS.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح أمامية هالوجين.- مثبت سرعة.- مصابيح خلفية LED.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 16 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كاميرا خلفية.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- فرش داخلي من الجلد.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح.- فتحة سقف.