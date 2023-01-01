إطلاق سياره شيري EQ7 الكهربائية الجديدة في السوق المصري



شيري EQ7 شيري EQ7

باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر قدمت شركة جي بي غبور أوتو مؤخرا موديل 2024 من سيارتها شيري EQ7 الكهربائية الجديدة من فئة كروس أوفر وSUV، والمتاحة محليا بفئة واحدة فقط تم الإعلان عن سعرها كالتالي:

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- فئة لكشري بسعر 1 مليون و790 ألف جنيه.وتحمل هذه السيارة محرك كهربائي خلفي بقوة 211 حصان و285 نيوتن متر من عزم الدوران، ويدفع هذا المحرك العجلات الخلفية للسيارة (خاصية الدفع الخلفي)، ويتصل المحرك ببطارية قوية يبلغ أقصى مدى لها 512 كيلومتر.وذكرت الشركة التجهيزات التي يحملها هذا الموديل كالتالي:- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- سنسور أمامي وخلفي.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا 360 درجة.- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- شاشة 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- مفتاح ذكي.- مثبت سرعة.- ريموت لتشغيل محرك السيارة والتكييف عن بعد.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح.- مقاعد جلدية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد بخاصية التسخين.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.- باب كهربائي للصندوق الخلفي للسيارة.- منافذ USB.- زجاج داكن.- نظام تبريد بالمقاعد الأمامية.- مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائيا.- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة وخلفية السيارة.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.