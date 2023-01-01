إطلاق سياره بايك X55 الجديدة من فئة SUV في السوق المصري



بايك X55 بايك X55

شهدت الفترة الماضية تقديم الكان أوتو (الوكيل الجديد لسيارات بايك الصينية في مصر بدلا من بودي جروب) لسيارة بايك X55 الجديدة موديل2024 من فئة SUV في السوق المحلي، حيث تم الإعلان عن أسعار هذا الموديل الجديد كالتالي:



- فئة هاي لاين بسعر 1 مليون و250 ألف جنيه.



- فئة توب لاين بسعر 1 مليون و350 ألف جنيه.

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- فئة بريميوم لاين بسعر 1 مليون و475 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 185 حصان وعزم 305 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.- مثبت سرعة.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- جهاز إنذار ضد السرقة.- فرش داخلي من القماش.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- مصابيح خلفية LED.- مصابيح أمامية LED.- تكييف هواء ثنائي النطاق بمخارج خلفية.- شاشة 10 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- شاشة 10 بوصة وسطية لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 18 بوصة.- بلوتوث ومنافذ يو اس بي.- مقاعد خلفية قابلة للتعديل.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.