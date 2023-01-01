إطلاق أول رحلة مأهولة من طراز بوينج ستارلاينر لناسا



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

شاهد اليوم بينما ينطلق اختبار الطيران لطاقم بوينج ستارلاينر التابع لناسا أخيرًا - على الأرجح - إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). من المفترض أن تبدأ وكالة ناسا بث تغطيتها في الساعة 1:30 صباح الثلاثاء على قناتها على YouTube، مع تحديد موعد الإطلاق الرسمي في الساعة 5:30 صباحا، وستحمل المركبة الفضائية رائدي الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور.



نقول "على الأغلب" لأن الطريق حتى يومنا هذا لم يكن سلساً. قبل عقد من الزمن، اختارت وكالة ناسا لأول مرة شركة Boeing وSpace X لبناء مركبة فضائية تطير من الولايات المتحدة إلى محطة الفضاء الدولية. وحصلت شركة بوينج على عقد بقيمة 4.2 مليار دولار، في حين منحت وكالة ناسا لشركة سبيس إكس 2.6 مليار دولار. ومع ذلك، قامت الأخيرة بأول رحلة مأهولة ناجحة لها في عام 2020 وكررتها حوالي اثنتي عشرة مرة منذ ذلك الحين.



فشلت طائرة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ في الوصول إلى المدار خلال أول رحلة تجريبية مدارية غير مأهولة لها في عام 2019 بسبب حرق الكثير من الوقود. كان من المقرر إجراء رحلة متابعة في أغسطس 2021 ولكن تم إلغاؤها بسبب مشكلة في الصمام، مع وصول بوينج أخيرًا إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع 2022 بسفينة غير مأهولة. جاءت خطتان للرحلات الجوية المأهولة ثم اختفتا، من بين أخطاء في جوانب مثل نظام المظلة. وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة بوينغ أنه ينبغي تسوية هذه المشكلات بحلول مارس 2024.

قد يعجبك أيضا...

لقد مر الآن شهرين على ذلك الهدف الأولي، ويبدو أن بوينج وويليامز وويلمور مستعدون للإقلاع. وقال ويلمور للصحافة: "نحن جاهزون، المركبة الفضائية جاهزة والفرق جاهزة". وأضاف جيم فري، المدير المساعد لناسا: “إن أول رحلة مأهولة لمركبة فضائية جديدة تعد علامة فارقة للغاية. إن حياة أفراد طاقمنا سوني ويليامز وبوتش ويلمور على المحك - نحن لا نأخذ ذلك باستخفاف على الإطلاق”.