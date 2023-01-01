إصدار Pro من هاتف iQOO 13 لن يصل هذا العام



iQOO 13 iQOO 13

تم إطلاق هاتف iQOO 12 في شهر ديسمبر من العام الماضي، ويجري العمل بالفعل على الاصدار التالي.



وقد سمعنا حتى الآن أن iQOO 13 سيحتوي على شاشة OLED 8T LTPO مسطحة بدقة 1.5K وسيستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادم من كوالكوم.



واليوم، تم تكرار هذه المواصفات مرة أخرى من قبل Digital Chat Station التي شاركت أيضًا بعض التفاصيل الجديدة، بما في ذلك معلومات حول إصدار Pro.

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يقول التسريب إن iQOO 13 سيدعم الشحن بقوة 100 واط لتزويد “البطارية الكبيرة” بالوقود. وعلى الرغم من عدم ذكر حجم البطارية بالضبط، يشاع أن العديد من الهواتف الرائدة هذا العام مثل OnePlus 13 و Oppo Find X8 ستحتوي على بطاريات بسعة 6000 مللي أمبير.وبالنظر إلى أن iQOO 13 سيتنافس مع هذه الهواتف، يمكننا أن نتوقع أن يتمتع بسعة بطارية مماثلة. ويشير تقرير سابق إلى أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، لكنه يذكر شحن بقوة 120 واط وهو ما يتعارض مع التسريب الأخير.بالانتقال إلى iQOO 13 Pro، يقال إنه مدعوم بنفس شريحة Snapdragon 8 Gen 4 ولكن سيحتوي على شاشة منحنية رباعية الدقة بدقة 2K أعلى.ومع ذلك، تقول Digital Chat Station أن إصدار Pro “لم يتم التأكد من توفره بعد” مما يلقي بعض الشكوك على إصداره هذا العام.وهذا وفقًا للتسريب الجديد ولكن الوضع قد يتغير حيث لا يزال هناك قدر كبير من الوقت قبل إطلاق سلسلة iQOO 13.