إصدار النسخة المعدلة من لعبه Lollipop Chainsaw في 25 سبتمبر



Lollipop Chainsaw Lollipop Chainsaw

سواء كنت تكرهه أو تحبه، فقد عاد Lollipop Chainsaw من جديد. أعلنت شركة Dragami Games المطورة هذا الأسبوع أن نسختها المعدلة من اللعبة، Lollipop Chainsaw RePop، ستصدر في 25 سبتمبر على أجهزة PS5 وXbox Series X/S وNintendo Switch وSteam. تم إصدار هذا الفيلم الكلاسيكي المستقطب لأول مرة في عام 2012 ويتتبع جولييت، المشجعة التي تطارد الزومبي، وهي تحاول درء نهاية العالم.



كانت هناك خطط في الأصل لإعادة إنتاج اللعبة بالكامل، ولكن في العام الماضي تم الكشف عن تقليصها إلى نسخة معدلة. منذ الإعلان عن عودتها، أعرب محبو اللعبة الأصلية عن مخاوفهم من أن لعبة الاختراق والقطع التافهة والمبالغ فيها قد تحصل على معاملة الرقابة من أجل استرضاء الحساسيات الحديثة، ولكن يبدو أنه سيكون هناك طريقة لتجربة Lollipop Chainsaw بالطريقة التي تتذكرها تمامًا.

ينص المقطع الدعائي على أن "Lollipop Chainsaw RePop يسمح للاعبين باختيار الوضع الأصلي، الذي يعتمد على الإصدار الأصلي، أو وضع RePop، الذي يحتوي على قدر أقل من العنف ويستخدم تأثيرات ضرر فن البوب." وجاء في الإعلان أيضًا أن RePop "يترك القصة دون تغيير، مع التركيز على تحسينات جودة الحياة ومحتوى اللعب الإضافي."



