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إصابات الملاعب عند الفراعنة.. العلاج الطبيعي في بردية مش روشتة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

علم إصابات الملاعب ليس اختراعاً حديثاً، بل له جذور عميقة تعود إلى الحضارات القديمة، وأبرزها الحضارة المصرية القديمة، إذ يعود تاريخه إلى ما قبل 5000 سنة مع المصري القديم صاحب الإنجازات الطبية الجبارة.

برع المصري القديم في رياضات الفروسية والملاكمة والمصارعة والعدو، وتم تدوين تقنيات علم إصابات الملاعب في برديات ولوحات فنية موجودة في مقابر بني حسن بالمنيا منها بردية سميت وهذه بيعود تاريخها إلى 3000 - 2500 ق.، وبردية هيرست وهذه يعود تاريخها إلي 2420 - 2270 ق.م.
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وهذه التقنيات كانوا يستخدمونها في العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي.



المصدر: بوابه اخبار اليوم

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