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إسرائيليان يعتديان على عمال فندق طابا: تفاصيل صادمة

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صورة الخبر: واقعة فندق طابا
واقعة فندق طابا

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في يوم الجمعة أول أمس ورد إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهميْن –إسرائيلي الجنسية– وثلاثة من العاملين بالفندق.

وأضافت التحقيقات أن على إثرها قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب؛ مما أدى إلى إصابتهم.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بإتلاف محتويات بالفندق، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية.
والنيابة العامة تأمر بحبس متهمَيْن إسرائيليَّيْن في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا وإصابتهم واستعراض القوة والإتلاف.

واستمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما -وفق نظام الإقامة- في تناول المشروبات الكحولية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصدر: elbalad

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