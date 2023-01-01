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إزاي تاكلى حلاوة المولد من غير ما يزيد وزنك؟.. اعرفى السر

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صورة الخبر: حلاوة المولد
حلاوة المولد

"حلاوة المولد والدايت دونت ميكس"، حيث تعتبر من أكثر الحلويات التي ننتظرها دائمًا من السنة للسنة ويحبها الكبار والصغار ولكن تناولها بشكل خاطئ يسبب زيادة في الوزن.

إزاى تاكلى حلاوة المولد من غير ما يزيد وزنك؟
ولكى تتناولي حلاوة المولد دون زيادة الوزن قالت الدكتورة ليندا جاد خبيرة التغذية لـ"اليوم السابع": "لا نستطيع أن نمنع أي شخص من تناول حلوى المولد ولكى تحافظى على جسمك ورشاقتك يمكنك أخذ الاحتياطات اللازمة عند تناولها وذلك عن طريق تناول قطعتين فقط في اليوم ويكونوا ضمن سعراتك اليومية وحسب طبيعة كل جسم".

وأضافت: "حلاوة المولد مثلها مثل أى نوع حلوى أخرى ولكن الإكثار من تناولها هو ما يزيد الوزن لذلك ينصح بتناول قطعتين وبشكل متنوع ليست كل يوم نفس نوع القطعتين، كما أنصح بتناول القطع الغنية بالدهون الصحية والتي لا تحتوى على نسبة عالية من السكر مثل المكسرات "السمسمية، الفولية، الحمصية، الفسدقية.. وغيرها"، وتجنب الإكثار من تناول الملبن لأنه يحتوى على نسبة عالية من السكريات".
وأنهت جاد الحق حديثها لـ"اليوم السابع" قائلة: "تناول الحلويات بشكل خاطئ هو ما يسبب زيادة الوزن والدهون في الجسم لذلك عليكِ بتجنب تناولها في وجبة العشاء أو قبل النوم ولكن يمكن تناولها بعد وجبة الإفطار أو قبل وجبة الغذاء وهكذا".

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