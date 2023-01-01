إدارة 6 أكتوبر التعليمية تنشر جدول الثانوية العامة



جدول الثانوية العامة جدول الثانوية العامة



نشرت إدارة 6 أكتوبر التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، لتذكير الطلاب بإنتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك واستئناف امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا السبت بـ امتحان اللغة العربية .



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

و أكدت إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، يؤدي الطلاب بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك امتحانات المواد الاساسية التي تضاف للمجموع وهي :



اللغة العربية

اللغة الاجنبية الاولى

اللغة الاجنبية الثانية

الفيزياء

الكيمياء

الاحياء

الجيولوجيا

التاريخ

الفلسفة والمنطق

علم النفس

الجغرافيا

الجبر والهندسة الفراغية

التفاضل والتكامل

الديناميكا

الاستاتيكا



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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024حيث أكدت إدارة 6 أكتوبر التعليمية أن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي :السبت 22 يونيو : اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهراالثلاثاء 25 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحاالسبت 29 يونيو : الفيزياء لطلاب علمي + التاريخ لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالثلاثاء 2 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهراالسبت 6 يوليو : الكيمياء لطلاب علمي + الجغرافيا لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالاربعاء 10 يوليو : الجيولوجيا لطلاب علمي علوم من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة من 9 صباحا لـ 11 صباحا + علم النفس لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالسبت 12 يوليو : التفاضل والتكامل من 9 صباحا لـ 11 صباحاالاربعاء 17 يوليو : الاحياء لطلاب علمي علوم من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لطلاب علمي رياضة من 9 صباحا لـ 11 صباحا + الفلسفة لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالسبت 20 يوليو : الديناميكا لطلاب علمي رياضة من 9 صباحا لـ 11 صباحاو وجهت إدارة 9 أكتوير التعليمية رسالة عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة قبل ساعات من استئناف امتحاناتهم قالت خلالها : ندعو المولى عز وجل أن يوفق أبنائنا الطلبة والطالبات ويلهمهم فهم التبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين ويمن عليهم بالفَهم والصواب .. ونشدد على الأخذ في الإعتبار جميع التعليمات الخاصة بقواعد تنظيم اللجان سواء من العاملين بلجان الثانوية العامة وكذا أبنائنا الطلاب .. ونذكركم بأننا معكم على مدار اليوم والساعة كما وعدناكم للإجابة على أية إستفسارات أو إيجاد الحلول السريعة لأي مشكلات لا قدر الله.