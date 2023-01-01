إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: صاروخ فالكون 9 يمكنه العودة إلى الطيران



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، أن شركة SpaceX يمكنها استئناف إطلاق صاروخها العملاق Falcon 9، وتأتي هذه الأخبار بعد يومين فقط من تحطم المرحلة الأولى من Falcon 9 أثناء محاولتها الهبوط بعد إطلاق ناجح لأقمار Starlink الصناعية ذات النطاق العريض التابعة لشركة SpaceX، مما أدى إلى إجراء تحقيق تشرف عليه إدارة الطيران الفيدرالية.

قد يعجبك أيضا...

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، لا يزال هذا التحقيق جاريًا، لكن الوكالة رفعت الحظر عن Falcon 9، وقال مسؤولون من إدارة الطيران الفيدرالية: "قد تعود مركبة SpaceX Falcon 9 إلى عمليات الطيران بينما يظل التحقيق الشامل في الشذوذ أثناء مهمة Starlink Group 8-6 مفتوحًا، شريطة استيفاء جميع متطلبات الترخيص الأخرى".وأضافوا، "قدمت SpaceX طلب العودة إلى الطيران في 29 أغسطس وأعطت إدارة الطيران الفيدرالية الموافقة في 30 أغسطس."كان إطلاق ستارلينك بمثابة كسر للأرقام القياسية، الإطلاق الثالث والعشرون لتلك المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، أكثر من أي صاروخ معزز آخر من سبيس إكس.حقق الصاروخ هدف هبوطه على سطح سفينة تابعة لسبيس إكس متمركزة في المحيط الأطلسي، لكنه لم يتمكن من البقاء في وضع مستقيم.يعد التحقيق في فشل الهبوط هو التحقيق الثاني من قِبل إدارة الطيران الفيدرالية بشأن فالكون 9 في الشهر والنصف الماضيين.عاد الصاروخ إلى الطيران في 26 يوليو بعد توقف دام أسبوعين بسبب فشل المرحلة العليا الذي أدى إلى فقدان 23 قمرًا صناعيًا من ستارلينك.كما أن الحصول على تصريح الطيران كان بمثابة راحة لطاقم بولاريس داون، وهي مهمة مدارية مكونة من أربعة أفراد ستتضمن أول عملية سير في الفضاء على الإطلاق.كان من المقرر إطلاق بولاريس داون في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قبل حادثة الأربعاء، لكن توقعات الطقس السيئة أجلت الإطلاق، ولم تعلن سبيس إكس بعد عن موعد إطلاق مستهدف جديد للمهمة التاريخية التي تستغرق خمسة أيام.