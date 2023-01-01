إخلاء منازل وتعطيل مطار جراء ثوران بركان في إندونيسيا



ثوران بركان في إندونيسيا ثوران بركان في إندونيسيا

أغلقت السلطات الإندونيسية مطارًا وغادر السكان منازلهم بالقرب من بركان ثائر يوم الخميس بسبب مخاطر انتشار الرماد والصخور المتساقطة والسحب البركانية الساخنة واحتمال حدوث تسونامي.



شهد جبل روانغ الواقع على الجانب الشمالي من جزيرة سولاويزي خمسة ثورانات كبيرة على الأقل يوم الأربعاء ، مما دفع مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية إلى إصدار إنذار على أعلى مستوى، مما يشير إلى ثوران نشط.



ينبعث من الحفرة دخان أبيض رمادي بشكل مستمر خلال نهار الخميس، حيث وصل إلى أكثر من 500 متر (1600 قدم) فوق القمة.

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وقد أُمر الناس بالبقاء على بعد 6 كيلومترات (3.7 ميلاً) على الأقل من الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترًا (2378 قدمًا). يعيش أكثر من 11000 شخص في المنطقة المتضررة وطُلب منهم المغادرة. وقد فعل ذلك ما لا يقل عن 800 شخص.تم إغلاق مطار دولي في مدينة مانادو مؤقتًا يوم الخميس بسبب تصاعد الرماد البركاني في الهواء.وأدت الانفجارات مساء الأربعاء إلى إطلاق الرماد البركاني على ارتفاع 70 ألف قدم تقريبًا في الغلاف الجوي، وأشار مركز علم البراكين في إندونيسيا إلى أن المخاطر الناجمة عن الثوران البركاني تشمل احتمال انهيار جزء من البركان في البحر والتسبب في حدوث تسونامي. في ديسمبر 2018، ثار بركان جزيرة أناك كراكاتاو في إندونيسيا وانهار ، ففقد حوالي ثلاثة أرباع حجمه وتسبب في حدوث تسونامي قوي أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص. كما أدى ثوران بركان جبل روانغ عام 1871 إلى حدوث تسونامي.ومن الممكن أن تكون جزيرة تاجولاندانج الواقعة شرق بركان روانج معرضة للخطر في حالة حدوث انهيار. وكان سكانها من بين الذين طُلب منهم الإخلاء.وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، يوم الخميس: "يجب إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة جزيرة تاجولاندانج والموجودين في دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات على الفور إلى مكان آمن خارج دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات". "وخاصة أولئك الذين يعيشون بالقرب من الساحل يجب أن يكونوا على دراية باحتمال انفجار الصخور المتوهجة والسحب الساخنة وأمواج تسونامي التي يمكن أن تنشأ عن انهيار جسم بركاني في البحر".وقالت الوكالة إنه سيتم نقل السكان إلى مانادو، أقرب مدينة، في جزيرة سولاويزي، في رحلة تستغرق ست ساعات بالقارب.يوجد في إندونيسيا ، وهي أرخبيل يبلغ عدد سكانه 270 مليون نسمة، 120 بركانًا نشطًا. وهي عرضة للنشاط البركاني لأنها تقع على طول "حلقة النار"، وهي سلسلة من خطوط الصدع الزلزالية على شكل حدوة حصان حول المحيط الهادئ.