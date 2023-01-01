إحالة أوراق متهم في قضية إنهاء حياة اللواء نبيل فراج إلى المفتي

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صورة الخبر: اللواء نبيل فراج
اللواء نبيل فراج

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إحالة أوراق متهم في إعادة محاكمته في قضية قتل الشهيد اللواء نبيل فراج لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الراي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 3 سبتمبر للنطق بالحكم.

أسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

وتم توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

المصدر: elbalad

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