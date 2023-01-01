إحالة أوراق سفاح التجمع إلى مفتي الجمهورية .. فيديو



سفاح التجمع سفاح التجمع

في جلسة جديدة لمحاكمة "سفاح التجمع"، المتهم بقتل ثلاث سيدات والتخلص من جثثهن في أماكن مختلفة، استمعت محكمة القاهرة إلى المتهم لأول مرة، عند سؤاله عن زوجته، ذكر المتهم كريم أن زوجته تدعى لبنى محمد ياقوت، وأوضح أنه حاصل على شهادة في "بيزنس إدارة مال" من الخارج، وأنه يعمل كمدرس لغة إنجليزية منذ عشر سنوات، مشيرًا إلى أنه يحب مساعدة الناس ويعطي الدروس للطلاب، وله ابن يدعى زين.

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وخلال جلسة الدفاع، طالب محامي المتهم بتعيين خبير نفسي وخبير لغة جسد لتحليل فيديوهات موكله مع الضحايا. وأوضح المحامي أن المتهم كان يتعاطى مخدر "الأيس"، وأن أعراض انسحاب المخدر أثرت على حالته النفسية والعصبية أثناء التحقيقات.,أشار المحامي إلى أن موكله يعاني من عيب خلقي في مراكز المخ، مما حوله إلى مجرم سيكوباتي يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة، وطالب بإخضاعه لفحص فسيولوجي وأشعة مقطعية على المخ لإثبات وجود هذا العيب الخلقي.وأكد المحامي أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية منذ ولادته، وأن لديه ميولًا غريبة وسلوكًا غير متزن، مشيرًا إلى أن نشأته كانت سببًا رئيسيًا في تكوين شخصيته الحالية.وبعد الاستماع للدفاع وأقوال المتهم، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه، وحددت جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.كشف الكاتب الصحفي محمد الطوخي، آخر مستجدات قضية سفاح التجمع، خاصة بعد إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.وقال محمد الطوخي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "سفاح التجمع كان يستدرج السيدات ويقوم بقتلهن".وتابع محمد الطوخي: "خلال تحقيقات النيابة العامة، قام المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه للجرائم وكيفية التحضير لإنهاء حياة الضحايا".وأكمل محمد الطوخي: "دفاع المتهم أكد أمام المحكمة اليوم أن موكله مريض نفسي، وقامت هيئة المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام وتوجيه أسئلة له فيما نُسب إليه من اتهامات، وسألته عن معلومات شخصية خاصة به".ولفت محمد الطوخي، إلى أن "المتهم كان يريد الهروب من المصير الحتمي الذي يواجهه بسبب جرائمه"، مضيفًا: "المحكمة كانت توجه أسئلة إلى المتهم؛ للتأكد من قدرته على التذكر والوعي والإدراك، وكان المتهم يجيب على كل أسئلة المحكمة".محاكمة سفاح التجمعأصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن قضية سفاح التجمع، بقرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة سفاح التجمع إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.